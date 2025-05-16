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«Внимание, отрава!»: названа рыба, которую лучше не употреблять в пищу

Тилапия и пангасиус являются наименее полезными видами рыбы для пищи
Фото: iStock/Olesia Shadrina

Фото: iStock/Olesia Shadrina

Рыба является важным источником полезных для здоровья веществ, однако не вся рыба обладает ими. Некоторые виды могут содержать вредные вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий.
Наименее полезными считаются тилапия и пангасиус, поскольку в них содержится большое количество тяжёлых металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий, пишет издание Pravda.Ru.

«Тилапия в основном выращивается в Африке и импортируется в Европу из Китая и Вьетнама. Исследования Государственного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства показали, что эта рыба содержит больше всего вредных веществ по сравнению с другими видами. Употребление тилапии может быть опасно для здоровья, так как тяжелые металлы могут накапливаться в организме и вызывать токсическое воздействие», – уточняет издание.
Пангасиус же вылавливается в реке Меконг, которая считается одной из самых загрязнённых в мире. Также проблемы наблюдаются и на вьетнамских фермах, где рыбу держат в грязных перенаселённых бассейнах и кормят антибиотиками.

Также следует избегать камбалу, которая обитает на дне водоёма. Такие условия способствуют накоплению вредных веществ в организме.

Кроме того, следует избегать слишком жирной рыбы, такой как сельдь, бонито, лакедра и эсколар. В их мясе содержится воск, который может привести к проблемам с пищеварением.

Одним из самых опасных веществ, которое может содержаться в рыбе, является ртуть. Высокий уровень этого канцерогенного вещества может быть обнаружен в акуле, щуке, лососи, сельди, морском окуне, копчёной скумбрии, консервированном тунце, кальмарах и крабах.

При выборе рыбы следует обращать внимание на её происхождение и вид. Необходимо отдавать предпочтение тем видам, которые выращиваются в экологически чистых условиях и не содержат вредных добавок.

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Стало известно, как себя чувствует болеющий раком король Карл
Болеющий раком король Карл рассказал о самочувствии бизнесменам в Йоркшире
16 мая 2025, 18:18

Фото: iStock/melis82

Во время деловой встречи с бизнесменами в Йоркшире король Карл, страдающий онкологическим заболеванием, прокомментировал свое состояние, что случается крайне редко.
На вопрос о самочувствии от Сафины Хан, одной из участниц беседы, монарх поднял два больших пальца вверх, дополнив ответом:
«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть моего пути».
Хотя это заявление обрадовало подданных, многие сомневаются в полной правдивости слов короля-оптимиста, известного привычкой скрывать плохое самочувствие. Так, в 2024-м он настоял на поездке в Австралию, рискнув прервать лечение. А в апреле 2025-го он отправился в Италию, несмотря на недавнюю госпитализацию из-за побочных эффектов химиотерапии.

В настоящий момент Король Карл проживает в Виндзорском замке. Рак у него выявили в феврале минувшего года после операции на простате.

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Вассерман заявил, что «Википедию» нельзя блокировать в России
16 мая 2025, 17:23

Фото: iStock/jentakespictures

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман заявил, что «Википедия» действительно искажает многие исторические факты, однако блокировать её не следует.
Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала заблокировать электронную энциклопедию в России, поскольку в ней размещены искажённые исторические факты. Также она подчеркнула, что там отсутствуют возрастные ограничения, а значит есть угрозы для молодёжи.

«"Википедия" искажает многие исторические факты хотя бы потому, что там, несмотря на механизм голосования, вроде как препятствующий идейной монополизации, тем не менее нашелся способ обойти этот механизм. Сейчас большинство модераторов "Википедии" принадлежит тоталитарной секте либералов. Естественно, как и положено тоталитарной секте, они искажают реальность и блокируют очень многие исправления. Но только на этом основании блокировать "Википедию", на мой взгляд, не следует», – подчеркнул Вассерман в беседе с «Татар-информ».
Публицист отметил, что пользователи энциклопедии создали такой огромный объём доступных знаний, что шансы в краткие сроки создать сопоставимый аналог крайне малы. К тому же, портал притягивает к себе очень многих пользователей.

Также Вассерман призвал учить людей отличать правду от выдумки, а не ограждать их от сомнительных сведений. В противном случае, рано или поздно произойдёт сбой и мозг начнёт верить во всё подряд.

Собеседник издания согласился, что искажение исторических фактов влечёт за собой определённые риски, одно они есть везде.

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Автоэксперт раскрыл названия самых продаваемых подержанных машин
Эксперт Баканов: в качестве подержанных машин россияне выбирают авто «Лада»
16 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/ NazariyKarkhut

Среди подержанных машин наиболее востребованы на отечественном рынке машины стоимостью до 2 млн рублей. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.
«Если мы говорим про бюджетные автомобили до 2 млн рублей, то они по-прежнему весьма востребованы. Если говорить про более высокий сегмент, то там дела идут плохо», — обратил внимание Баканов в беседе с «Татар-информом».

Автоэксперт признался, что некоторым трудно продавать даже относительно недорогие машины или же их приходится отдавать с большим дисконтом. Со слов Баканова, все автомобили, стоимость которых не превышает 1,5 млн, легко продать. Однако желающим реализовать машину все равно приходится торговаться и снижать цену.

Наиболее популярными марками на рынке подержанных машин остаются ВАЗ-2107 («семерка») и иные авто марки «Лада», уточнил автоэксперт.

«Никто этот бренд не переплюнет просто по массовости. Также пользуются спросом Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и другие. Машины массовые и народные, которые раньше были популярны, и сейчас будут в топе», — добавил Баканов.

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#автомобили
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Автоэксперт Кадаков: В РФ не хватает машин, дорог и парковок
16 мая 2025, 16:41

Фото: iStock/Alones Creative

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что проблемы с дефицитом парковочных мест и иллюзии об избытке машин в городах возникают из-за нехватки дорог и парковок.
«То, что наши города, как и в Европе, зачастую строили не в расчете на быстрый темп автомобилизации — это да. Но машин у нас все равно мало. И дорог мало. Нужны дороги, нужны развязки, нужны парковки и так далее. Без автомобилей мы все равно не обойдемся», — подчеркнул Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, не важно, какими будут автомобили: бензиновыми, гибридными или электрическими, но без них россияне не смогут обойтись.

При этом эксперты «Авито Авто» рассказали «Известиям», где выгоднее всего приобрести подержанные Lada Vesta, Kia Sportage и Toyota Camry.

«Средняя цена пятилетней Lada Vesta в России составляет 1,06 млн рублей. При этом в отдельных регионах покупатели могут сэкономить до 10%. К примеру, в Новосибирской области автомобиль можно приобрести в среднем за 949 тыс. рублей, в Пермском крае — за 950 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — за 970 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

При этом Kia Sportage с пробегом дешевле всего можно купить в Санкт-Петербурге, а Toyota Camry — в Новосибирской области.

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Синоптики спрогнозировали облачную погоду на выходных в Москве
«Яндекс Погода»: в воскресенье в Москве ожидается небольшой дождь
16 мая 2025, 16:24

Фото: iStock/Andrey Rykov

В выходные, 17 и 18 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода, а столбики термометров вырастут до +21 °С. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».
«В субботу, 17 мая, в Москве будет облачно, но без осадков. Порывы умеренного юго-восточного ветра будут доходить до 5 м/с. Утром температура составит 16 градусов, днем сохранится на уровне 20… 21 градуса, а к ночи опустится до утренних значений. В подмосковных городах температура в течение дня составит около 19 градусов», — говорится в сообщении.

При этом 18 мая в Москве будет пасмурно, а во второй половине дня ожидается дождь. Воздух прогреется днем до 20… 21 °С, а ночью до 13 °С тепла.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил RT, что сразу после выходных в Москву придёт заметное похолодание.

«Перемена погоды начнётся в ночь на понедельник. Пойдут дожди, и температура сразу опустится на 6—8 °С», — рассказал синоптик.

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