«Внимание, отрава!»: названа рыба, которую лучше не употреблять в пищу

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Рыба является важным источником полезных для здоровья веществ, однако не вся рыба обладает ими. Некоторые виды могут содержать вредные вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий.
Наименее полезными считаются тилапия и пангасиус, поскольку в них содержится большое количество тяжёлых металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий, пишет издание Pravda.Ru.
Также следует избегать камбалу, которая обитает на дне водоёма. Такие условия способствуют накоплению вредных веществ в организме.
Кроме того, следует избегать слишком жирной рыбы, такой как сельдь, бонито, лакедра и эсколар. В их мясе содержится воск, который может привести к проблемам с пищеварением.
Одним из самых опасных веществ, которое может содержаться в рыбе, является ртуть. Высокий уровень этого канцерогенного вещества может быть обнаружен в акуле, щуке, лососи, сельди, морском окуне, копчёной скумбрии, консервированном тунце, кальмарах и крабах.
При выборе рыбы следует обращать внимание на её происхождение и вид. Необходимо отдавать предпочтение тем видам, которые выращиваются в экологически чистых условиях и не содержат вредных добавок.
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«Тилапия в основном выращивается в Африке и импортируется в Европу из Китая и Вьетнама. Исследования Государственного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства показали, что эта рыба содержит больше всего вредных веществ по сравнению с другими видами. Употребление тилапии может быть опасно для здоровья, так как тяжелые металлы могут накапливаться в организме и вызывать токсическое воздействие», – уточняет издание.Пангасиус же вылавливается в реке Меконг, которая считается одной из самых загрязнённых в мире. Также проблемы наблюдаются и на вьетнамских фермах, где рыбу держат в грязных перенаселённых бассейнах и кормят антибиотиками.
Также следует избегать камбалу, которая обитает на дне водоёма. Такие условия способствуют накоплению вредных веществ в организме.
Кроме того, следует избегать слишком жирной рыбы, такой как сельдь, бонито, лакедра и эсколар. В их мясе содержится воск, который может привести к проблемам с пищеварением.
Одним из самых опасных веществ, которое может содержаться в рыбе, является ртуть. Высокий уровень этого канцерогенного вещества может быть обнаружен в акуле, щуке, лососи, сельди, морском окуне, копчёной скумбрии, консервированном тунце, кальмарах и крабах.
При выборе рыбы следует обращать внимание на её происхождение и вид. Необходимо отдавать предпочтение тем видам, которые выращиваются в экологически чистых условиях и не содержат вредных добавок.
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Анастасия Чинкова