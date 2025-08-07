Диетолог раскрыл, какие продукты снижают холестерин

07 августа 2025, 16:10

Диетолог Гинзбург: существует четыре группы продуктов, снижающих холестерин

Фото: istockphoto /AmnajKhetsamtip

Контроль уровня холестерина в крови является важной мерой для предотвращения множества серьезных проблем со здоровьем. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью «Вечерней Москве» рассказал о продуктах, которые помогают поддерживать холестерин в норме.