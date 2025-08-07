Диетолог раскрыл, какие продукты снижают холестерин
Контроль уровня холестерина в крови является важной мерой для предотвращения множества серьезных проблем со здоровьем. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью «Вечерней Москве» рассказал о продуктах, которые помогают поддерживать холестерин в норме.
По его словам, существует четыре группы продуктов, способствующих нормализации состава крови и поддержанию уровня холестерина. К ним относятся:
1. Продукты, богатые пищевыми волокнами. К ним врач отнес злаки, цельнозерновой хлеб, гречневую крупу, фрукты, ягоды и овощи. Он пояснил, что пищевые волокна связывают желчные кислоты в кишечнике и предотвращают их повторное всасывание. В результате организму приходится производить новые холестериновые клетки, что способствует замене плохого холестерина на хороший.
2. Бобовые. Специалист отметил, что механизм действия бобовых схож с предыдущим. Они содержат много пищевых волокон и специфический белок, который отличается по составу от животного белка, так как в нем меньше некоторых аминокислот.
3. Кисломолочные продукты. Они помогают нормализовать кишечную микрофлору, что оказывает противовоспалительное действие на уровень холестерина.
4. Продукты, богатые омегой-3. К ним врач отнес оливковое и льняное масла, рыбий жир и рыбу жирных сортов. Эти продукты способствуют нормализации липидного состава крови и снижению уровня холестерина.
