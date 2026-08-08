Синоптик ответила, какие дни следующей недели будут самыми холодными в Москве
В предстоящую неделю в Москве ожидается заметное похолодание. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, самые низкие температуры прогнозируются в четверг и пятницу, 13 и 14 числа. В эти дни в столице будет облачно, пройдут небольшие дожди.
Дневная температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, а в ночные часы столбики термометров опустятся до отметок от +7 до +20 градусов. По словам синоптика, такая погода, которая на два градуса ниже климатической нормы, сохранится примерно до середины месяца.
Однако уже к следующим выходным в Москву вернется более комфортная погода. Осадков не ожидается: ночью температура будет колебаться от +9 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, заключила Паршина.
Читайте также: