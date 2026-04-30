Россиянам грозит арест за сбор сирени

30 апреля 2026, 11:57

Россиян могут арестовать на 15 суток за сорванную сирень

Во время Кавказского инвестиционного форума заместитель главы Роскачества Елена Саратцева рассказала, что за сбор сирени в общественных местах россиянам грозит арест на 15 суток. Об этом сообщило РИА Новости.





Деревья, которые растут на территории муниципальных образований, принадлежат муниципалитету, поэтому слом веток приравнивается к порче государственной собственности и карается по закону.



За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или ареста на срок до 15 суток — в зависимости от размера ущерба.



Если гражданин собирает сирень с целью последующей продажи, то за это его ждет уголовная ответственность.





«Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что действительно сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история», — добавила Саратцева.