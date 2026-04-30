Житель Подмосковья сломал гортань при чихании
Житель Подмосковья сломал гортань при чихании. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в Пушкино. Молодой человек во время чихания зажал нос пальцами и услышал хруст в горле. Позже он заметил отек шеи и щек, после чего обратился в больницу.
«Медики диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему», – говорится в посте.Врач-отоларинголог Михаил Дорош пояснил, что во время чихания разорвалась связка, образовав отверстие, через которое воздух из легких проник в окружающие ткани.
Операция не потребовалась, и пациенту назначили антибиотики и другие необходимые препараты для лечения. Ему также рекомендовали лежать, не кашлять и не чихать.
Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли пациента, вовремя выявив у него меланому.