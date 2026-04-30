30 апреля 2026, 11:17

Фото: iStock/ATHVisions

Житель Подмосковья сломал гортань при чихании. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».





Инцидент произошел в Пушкино. Молодой человек во время чихания зажал нос пальцами и услышал хруст в горле. Позже он заметил отек шеи и щек, после чего обратился в больницу.

«Медики диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему», – говорится в посте.