Россиянам хотят ограничить количество SIM-карт в одни руки

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В России могут ограничить до 20 штук количество приобретаемых на один паспорт SIM-карт. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные операторов мобильной связи и Минцифры РФ.
В настоящее время в Госдуме рассматривают возможность внесения требования об ограничении продажи SIM-карт россиянам до 20 штук в одни руки. Изменения войдут во второе чтение поправок к законам «О связи» и «О биометрии».
Операторы мобильной связи, с которыми связалось издание, согласились с нововведениями.
Ранее, 21 июня, на выставке-форуме «Россия» обсудили проблемы регулирования рынка SIM-карт. В частности рассматривалось распространение «серых» SIM-карт, которые являются серьезной угрозой безопасности страны, поскольку ими в основном пользуются террористы, мошенники и спецслужбы Украины.
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Операторы мобильной связи, с которыми связалось издание, согласились с нововведениями.
Ранее, 21 июня, на выставке-форуме «Россия» обсудили проблемы регулирования рынка SIM-карт. В частности рассматривалось распространение «серых» SIM-карт, которые являются серьезной угрозой безопасности страны, поскольку ими в основном пользуются террористы, мошенники и спецслужбы Украины.
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Анастасия Чинкова