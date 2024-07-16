В правительстве намерены ужесточить правила оплаты сотовой связи

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ужесточить правила оплаты сотовой связи, обязав людей вносить платежи только при предъявлении паспорта. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники.
Самым главным нововведением может стать обязательная проверка паспортных данных держателя сим-карты по всем базам МВД. В случаях продажи карты с нарушениями предлагается вводить штраф для операторов связи на сумму до 10 тысяч рублей.
Издание уточняет, что соответствующий проект закона уже проходит процедуру согласования между ведомствами. В случае целесообразности его одобрения, он может вступить в силу уже до конца лета.
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Олег Дикий