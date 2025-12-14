Россиянам назвали стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек
Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России в этом году составит около десяти тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.
Расчеты основаны на так называемой «новогодней корзине» для семьи из четырех человек. В нее входят все продукты для приготовления праздничного ужина. Это как ингредиенты для горячего блюда (курица с картофелем), салатов «Оливье» и «Селедка под шубой», так и продукты для овощной нарезки.
Кроме того, в «корзину» включены сыр, колбаса и соленья, бутерброды с красной икрой и шпротами, фрукты и торт. Из напитков в расчет вошли бутылка шампанского, вина, коньяк, минеральная вода, сок и чай.
Самыми дорогими закусками стали 12 бутербродов с красной икрой — продукты для них стоят 2 666 рублей. Классическое горячее блюдо из курицы с гарниром оценивается в 511 рублей, при этом за «Оливье» надо будет отдать 576 рублей.
Бутылка шампанского обойдется в среднем в 425 рублей, вина — в 513 рублей, а бутылка коньяка будет почти в два раза дороже шампанского.
