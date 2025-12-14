Россиянам назвали стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек

14 декабря 2025, 06:52

РИА Новости: Новогодний стол для семьи в этом году обойдется в десять тысяч рублей

Фото: iStock/M-Production

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России в этом году составит около десяти тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.