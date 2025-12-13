Россиянам назвали максимальный размер выплат по больничному в 2026 году
Бессараб: Максимальный размер выплат по больничному достигнет 207 тысяч рублей
Максимальный размер ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности с 2026 года превысит 207 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
При этом законодательство гарантирует, что минимальный больничный не может быть ниже, чем величина МРОТ.
«Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тыс. рублей в месяц», — подчеркнула Бессараб.Депутат пояснила, что расчёт больничных выплат всегда зависит от двух ключевых параметров: среднедневного заработка сотрудника и продолжительности трудового стажа.
Так, например, при стаже от полугода до пяти лет выплачивается 60% от средней заработной платы, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже восемь лет и более — полные 100%.
Также Бессараб добавила, что родителям, ухаживающим за больным ребенком в возрасте до семи лет, пособие выплачивается в размере 100% среднедневного заработка (но не более 207 тысяч рублей в месяц) вне зависимости от их стажа работы.
