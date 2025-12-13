Россиянам назвали максимальный размер выплат по больничному в 2026 году

13 декабря 2025, 02:37

Бессараб: Максимальный размер выплат по больничному достигнет 207 тысяч рублей

Фото: iStock/Yevgeniy Sambulov

Максимальный размер ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности с 2026 года превысит 207 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





При этом законодательство гарантирует, что минимальный больничный не может быть ниже, чем величина МРОТ.





«Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тыс. рублей в месяц», — подчеркнула Бессараб.