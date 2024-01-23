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Мошенники обманывают россиян через фейковые профили директоров фирм

23 января 2024, 15:29
Фото: istockphoto/artoleshko

Фото: istockphoto/artoleshko

Специалисты Сбербанка рассказали об очередной мошеннической схеме, придуманной для обмана россиян. Теперь аферисты используют поддельные аккаунты руководителей компаний, где работают граждане.
В сообщении кредитной организации указано, что специалисты Службы безопасности Сбербанка зафиксировали новую мошенническую схему, используемую злоумышленниками в отношении юридических лиц. Мошенники создают фейковые профили директоров организаций, а затем через мессенджеры пытаются убедить бухгалтеров фирм перевести деньги на сторонний счёт, якобы в качестве оплаты какой-либо сделки.

Для достоверности жулики могут загрузить в поддельный аккаунт настоящее фото, взятое из доступных источников, или использовать скопированный аватар из настоящего профиля. После нескольких общих фраз «руководитель» поручает бухгалтеру перевести деньги по реквизитам, которые присылает. Если сотрудник не замечает подмену, то средства уходят на «левый» счёт, а фирма несёт убытки.


Специалисты Сбербанка рекомендуют с большим вниманием относится к случаям, когда у директоры вдруг появляется новый телефон или аккаунт в соцсетях, особенно если это касается сотрудников, имеющих отношение к финансовым операциям. Юридические лица обманывают реже, чем физические, но зато суммы здесь значительно выше. В случае возникновения малейших сомнений, необходимо уточнить у начальника просьбу о денежном переводе по телефону или при личной встрече.

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#сбербанк
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Воробьёв: строительство большого госпиталя в Балашихе стартует в марте
23 января 2024, 16:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В марте в Балашихе начнут строить большой госпиталь на 1120 коек. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Тема здравоохранения чувствительна в каждом регионе, в том числе в Московской области. И столица, и Подмосковье вырастают минимум на 150 тыс человек в год. Конечно, качество здравоохранения во многом определяет качество жизни. В марте мы начинаем строительство большого госпиталя, которое поддержал президент. Откроем в Балашихе больницу на 1120 коек. Все федеральные масштабные проекты, которые реализуются, крайне важны для 10,8 млн жителей Подмосковья», – сказал губернатор.
Во вторник Воробьёв проверил ход строительства Детского клинического госпиталя им. Леонида Рошаля в Красногорске и объявил, что его откроют в начале лета. Медучреждение станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье.

Ежегодно медицинскую помощь по ОМС там смогут получать более 14,5 тыс детей из Подмосковья и других регионов. В центре будут работать около 400 врачей и 600 медсестёр.

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#московская область
#подмосковье
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Украинский певец Бардаш получил российское гражданство
Основатель группы Quest Pistols Юрий Бардаш получил гражданство России
23 января 2024, 16:11

Фото: iStock/JessAerons

Украинский музыкальный продюсер, певец, основатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Певец опубликовал фотографию, на которой стоит на фоне российского флага и держит в руке паспорт гражданина РФ.

Он подчеркнул, что был крайне счастлив получить российский паспорт после двух лет проживания в Москвы.

Бардаш добавил, что он родился в Советском Союзе, преемницей которого была Россия.

Также продюсер подчеркнул, что получил паспорт в Луганске.

После начала спецоперации на Украине Бардаш поддержал действия российских властей, переехал в Москву и осудил артистов, которые выступили против СВО.

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#гражданство
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#украина
#паспорт
#певец
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В России могут ввести выплаты за годы супружеской жизни
В Госдуму внесли законопроект о премиях к юбилеям супружеской жизни
23 января 2024, 16:02

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

23 января в Госдуму внесли законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время», согласно которому супругам, которые прожили вместе более 20 лет будут платить премии на юбилейные даты.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что законопроект уже внесён в Государственную думу.

«У нас в регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это всё зависит от регионов. В каком-то регионе есть возможность платить 50 тыс., например, в Санкт-Петербурге, где-то только 5 тыс., а где-то вообще нет возможности. Но мы не должны дискриминировать людей в зависимости от места их проживания», — пояснил Нилов в беседе с RT.

Таким образом, предлагается возложить данные расходы на федеральный бюджет. Такая мера поддержки сможет создать хорошее настроение для проведения праздничного мероприятия.

Новый законопроект предполагает поощрять супругов, состоящих в браке не менее двадцати лет. 20 лет семейной жизни станет первым рубежом, за который полагается первая выплата размер которой составит 20 тысяч рублей. Далее премии будут выплачиваться на каждую круглую дату. Сумма будет равна прожитым в браке годам.

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу 1 июля 2024 года.

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#социальные выплаты
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В Подмосковье до конца года сделают безопасные подходы к 20 ж/д станциям
23 января 2024, 15:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подходы к более 20 железнодорожным станциям, расположенным в 15 городских округах Московской области, благоустроят в текущем году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В рамках благоустройства переходы отремонтируют, вдоль железнодорожных путей установят ограждения, а также установят видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения правил перехода», — отмечается в сообщении.

В министерстве также напомнили, что железная дорога является объектом повышенной опасности, и призвали пешеходов использовать только легальные переходы путей, быть внимательными и чётко соблюдать правила.

В минувшем году в Московской области были благоустроены подходы к 33 железнодорожным станциям в 17 городских округах.

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#московская область
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В Московской области 22,5 тысяч детей-сирот проживают в приемных семьях
23 января 2024, 15:35

Фото: istockphoto / PeopleImages

В приёмных семьях в Подмосковье воспитываются 22,5 тысяч детей. об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Приемные семьи получают особое внимание и поддержку в регионе

«В Подмосковье в семьях приёмных родителей, опекунов, попечителей и усыновителей воспитываются 22,5 тыс. детей. Это более 98% от общего количества детей-сирот. Важно, чтобы каждый ребёнок жил и воспитывался в семье. Поэтому в Подмосковье реализуется целый комплекс мер социальной поддержки для приёмных семей», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что для желающих забрать сироту к себе на территории Московской области работает 73 специализированных школы для приемных родителей.

Стоит отметить, что приемные семьи получают от государства ежемесячные выплаты и пособия, матпомощь на организацию отдыха и оздоровления приёмных детей, губернаторскую стипендию и многие другие меры поддержки.

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#пособия
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#приёмные родители
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Депутат Бессараб разъяснила важность введения статуса многодетной семьи
23 января 2024, 15:21

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила важность введения статуса многодетной семьи президентом России Владимиром Путиным тем фактом, что теперь по всей России такое положение семей будет уравнено.
Соответственно, по её словам, многодетные матери получат во всех регионах страны одинаковые льготы, статус, пенсии и т. д.

«В некоторых регионах, с учётом особенностей традиций, семья с тремя детьми не считается многодетной. Поэтому вводится единое понятие и при этом бессрочное. Вводится единый перечень стандартов поддержки семей. Это и пенсионные права мамы. Так, мама, родившая и воспитавшая троих детей, имеет право выйти на пенсию раньше на три года, родившая и воспитавшая четырёх — на четыре года, родившая и воспитавшая пять и более детей имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Также это поддержка семей пособиями, выплатами», — поделилась в беседе с RT Бессараб.

Учредитель издания «Царьград» Константин Малофеев также поддержал введение статуса многодетной семьи, выразив надежду, что политику по поддержке таких категорий населения будет продолжаться.

«Надеемся на продолжение этой политики: нужно, чтобы большинство русских семей стали многодетными. И для этого необходимы профилактика абортов, решение жилищных проблем и изменение миграционной политики. И, конечно, пропаганда многодетности как идеала семейной жизни», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

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#семья
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#путин
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В Подмосковье назвали лучшие округа по уборке снега
23 января 2024, 15:15

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Округа, лучше всего справляющиеся с уборкой снега, назвали в Главном управлении содержания территорий Московской области по итогам ликвидации последствий снегопадов в период между 21 и 23 января, сообщает пресс-служба ведомства.
«Рейтинг возглавили Власиха и Звёздный городок, где коммунальщики выполнили 100 процентов заданий по ручной уборке. Второе место занял Егорьевск, де отработали 90% заданий, а третье — Химки с 86% выполненных заданий. В числе лидеров также Краснознаменск, Луховицы, Ступино и Дубна», — говорится в сообщении.

Ускорить уборку необходимо коммунальщикам Сергиево-Посадского округа, Лотошина, Шатуры и Дзержинского.

Всего за последние три дня коммунальные службы Московской области выполнили более 11,8 тыс. заданий по ручной уборке снега.

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#подмосковье
#жкх
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Хамзаев предложил уголовное наказание за катание на привязанных к авто тюбингах
23 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/Vera Tikhonova

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести уголовное наказание за катание привязанных к автомобилям тюбингов, в частности, с детьми.
Парламентарий предложил наказывать в этом плане и за другие аналогичные действия, сопряжённые с созданием угрозы жизни и здоровью детей.

«Прошу оценить и поддержать целесообразность внесения п. 2 в ст. 156 Уголовного кодекса РФ в части введения наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего», — приводит RT текст обращения депутата на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве сообщали, что было возбуждено уголовное дело после публикации в Сети видео, где водители совершают опасные манёвры на большой скорости на улицах столицы.

«Была получена информация, что на одном из каналов в видеохостинге размещена видеозапись, на которой зафиксирована группа лиц, агрессивно передвигающаяся на автомобилях в нарушение правил дорожного движения по Москве. Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

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Число жалоб на состояние межпанельных швов в подмосковных домах снизилось на четверть
23 января 2024, 14:43

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

В Московской области зафиксировали значительное снижение числа жалоб на состояние межпанельных швов в жилых дома: на минувшей неделе по этой теме в Центр управления регионом (ЦУР) поступило 112 заявок, что на 28% меньше, чем две недели назад, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Герметичность межпанельных швов необходима для обеспечения прочности стен здания и во избежание проникновения влаги в квартиры. Управляющие организации обязаны проводить регулярные осмотры фасадов многоквартирных домов и устранять нарушения», — отметила глава ГУСТ региона Светлана Аипова.
Лидерами по снижению числа жалоб на состояние межпанельных швов за неделю стали Сергиево-Посадский округ (-80%), Люберцы (-78%) и Коломна (-75%). Ни одной жалобы по этой теме не пришло от жителей десяти округов, в том числе Рузского, Богородского и Лобни.

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