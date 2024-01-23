Мошенники обманывают россиян через фейковые профили директоров фирм

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Специалисты Сбербанка рассказали об очередной мошеннической схеме, придуманной для обмана россиян. Теперь аферисты используют поддельные аккаунты руководителей компаний, где работают граждане.
В сообщении кредитной организации указано, что специалисты Службы безопасности Сбербанка зафиксировали новую мошенническую схему, используемую злоумышленниками в отношении юридических лиц. Мошенники создают фейковые профили директоров организаций, а затем через мессенджеры пытаются убедить бухгалтеров фирм перевести деньги на сторонний счёт, якобы в качестве оплаты какой-либо сделки.
Для достоверности жулики могут загрузить в поддельный аккаунт настоящее фото, взятое из доступных источников, или использовать скопированный аватар из настоящего профиля. После нескольких общих фраз «руководитель» поручает бухгалтеру перевести деньги по реквизитам, которые присылает. Если сотрудник не замечает подмену, то средства уходят на «левый» счёт, а фирма несёт убытки.
Специалисты Сбербанка рекомендуют с большим вниманием относится к случаям, когда у директоры вдруг появляется новый телефон или аккаунт в соцсетях, особенно если это касается сотрудников, имеющих отношение к финансовым операциям. Юридические лица обманывают реже, чем физические, но зато суммы здесь значительно выше. В случае возникновения малейших сомнений, необходимо уточнить у начальника просьбу о денежном переводе по телефону или при личной встрече.
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Для достоверности жулики могут загрузить в поддельный аккаунт настоящее фото, взятое из доступных источников, или использовать скопированный аватар из настоящего профиля. После нескольких общих фраз «руководитель» поручает бухгалтеру перевести деньги по реквизитам, которые присылает. Если сотрудник не замечает подмену, то средства уходят на «левый» счёт, а фирма несёт убытки.
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Александр Бойцов