Россиянам могут разрешить сдавать на права без предъявления медсправки
Экзамены на право управления транспортом и получение водительского удостоверения в России могут разрешить проходить без предъявления бумажной медсправки.
Как пишет ТАСС, МВД подготовило соответствующий проект постановления правительства.
В пояснительной записке указывается, что заявителя планируется освободить от предоставления медицинского заключения, если сведения о нем уже есть в федеральном реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
Предполагается, что медзаключения о наличии или отсутствии противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортом будут оформляться медорганизациями в электронном виде и размещаться в этом реестре. Обмен данными между МВД и Минздравом должен осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Также проект предлагает изменить сроки назначения практического экзамена. Его планируют проводить в течение 60 календарных дней после сдачи теории (но не позже этого срока). Сейчас на это отводится до шести месяцев.
Мера, как отмечается в документе, должна предотвратить затягивание сроков повторной сдачи практики.
