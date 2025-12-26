В Госдуме ответили, возможен ли в России переход на шестидневку
Переход на шестидневную рабочую неделю в России невозможен, так как это противоречит трудовому законодательству. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с агентством «Татар-информ».
Депутат пояснила, что увеличивать рабочую неделю недопустимо, поскольку закон запрещает ухудшать условия труда. Она отметила, что даже несмотря на высокую нагрузку в отдельных отраслях, например, в оборонно-промышленном комплексе, где работа идет в три смены круглосуточно, говорить о переходе на шестидневку нельзя.
Это заявление стало ответом на соответствующее предложение академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
