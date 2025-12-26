В Госдуме ответили, возможен ли в России переход на шестидневку

26 декабря 2025, 15:56

Депутат Бессараб: перехода на шестидневку ​в России не будет

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Переход на шестидневную рабочую неделю в России невозможен, так как это противоречит трудовому законодательству. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с агентством «Татар-информ».