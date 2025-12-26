Самым дорогим направлением для российских туристов в 2025 году стали Сейшелы
Самым дорогим направлением для российских туристов в 2025 году стали Сейшелы — поездка обойдется в среднем в 896 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В тройку самых дорогих направлений также вошли Мальдивы (718,5 тыс. рублей), Маврикий (570 тыс. рублей) и Куба (520 тыс. рублей). При этом рекорд по стоимости одной поездки держит Индонезия — тур может стоить до 21 миллиона рублей. Поездки на Мальдивы, Сейшелы и в Турцию в премиум-сегменте стоят 7,8 миллионов, 3,36 миллионов и 3,7 миллионов рублей соответственно.
Самым популярным туристическим направлением в 2025 году осталась Турция с средним чеком около 315 тысяч рублей. В топ-5 также вошли ОАЭ, Таиланд, Мальдивы и Египет.
