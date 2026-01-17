Россиянам начнут отключать газ за повторяющиеся нарушения правил безопасности
Начиная с марта 2026 года специалисты газовой службы получат право на отключение газоснабжения при систематическом нарушении потребителями правил безопасности. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия, передает ТАСС.
К таким нарушениям относятся отказ в допуске экспертов для плановых проверок газового оборудования, неучет предписаний газовой службы по устранению выявленных неисправностей, использование газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации, а также выявление дефектов в работе газовой техники, отметил Пачулия.
Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года и затронут три действующих нормативных документа, включая постановление правительства № 410, регулирующее правила безопасного использования газа.
Пачулия подчеркнул, что повторное подключение газа будет затруднительным: клиентам потребуется предоставить контролирующим органам подтверждающие документы об оплате штрафов и пройти проверку. Эксперт напомнил, что несоблюдение правил использования газового оборудования влечет за собой административную ответственность, а штрафы для потребителей могут составлять от 5 до 150 тысяч рублей.
