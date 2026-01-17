Россиянам начнут отключать газ за повторяющиеся нарушения правил безопасности

17 января 2026, 09:19

Пачулия: с марта россиянам будут отключать газ за нарушения правил безопасности

Фото: iStock/Chepko

Начиная с марта 2026 года специалисты газовой службы получат право на отключение газоснабжения при систематическом нарушении потребителями правил безопасности. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия, передает ТАСС.