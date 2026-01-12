Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных
Россияне смогут насладиться длинными выходными в феврале. В честь Дня защитника Отечества трудящиеся будут отдыхать с 21 по 23 февраля. После этого они вернутся к работе во вторник, 24 февраля.
Следующие нерабочие дни придут в марте, когда страна отметит Международный женский день. Выходные запланированы с 7 по 9 марта. Май принесет два блока праздников. С 1 по 3 мая россияне отметят День Труда, а с 9 по 11 мая – День Победы. Лето начнется с празднования Дня России, когда выходные выпадут с 12 по 14 июня.
В 2026 году россияне столкнутся с семью короткими рабочими неделями. Все выходные и праздничные дни прописаны в Трудовом кодексе, даты их переносов ежегодно утверждаются постановлением правительства. Граждане уже планируют, как провести время с близкими и друзьями.
Читайте также: