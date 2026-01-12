Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

12 января 2026, 08:30

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Россияне смогут насладиться длинными выходными в феврале. В честь Дня защитника Отечества трудящиеся будут отдыхать с 21 по 23 февраля. После этого они вернутся к работе во вторник, 24 февраля.