Россиянам напомнили, до какого возраста нужно перевозить детей в автокресле
Автоэксперт Попов: до семи лет детей можно перевозить в авто только автокресле
Детей в автокресле на заднем сиденье необходимо перевозить до семи лет. Об этом напомнил автоэксперт Дмитрий Попов.
Ранее российское правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, запретив фиксировать детей лямками и различными накладками.
«Важно помнить, что перевозка ребенка на переднем сидении разрешена только с использованием детских удерживающих устройств — автокресел или автолюлек, в зависимости от возраста. Для детей до семи лет такие устройства обязательны и на переднем, и на заднем сидении», — рассказал Попов в беседе с RT.
При этом с 7 до 11 лет детей можно просто пристегивать штатным ремнем на заднем сидении. Однако в этом возрасте для перевозки ребенка на переднем сиденье необходима удерживающая система, например, бустер.
Эксперт уточнил, что нельзя использовать только различные накладки и ременные приспособления, поскольку они изменяют положение ремня и не являются безопасными.