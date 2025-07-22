Россиянам напомнили, до какого возраста нужно перевозить детей в автокресле

22 июля 2025, 22:45

Автоэксперт Попов: до семи лет детей можно перевозить в авто только автокресле

Фото: iStock/gpointstudio

Детей в автокресле на заднем сиденье необходимо перевозить до семи лет. Об этом напомнил автоэксперт Дмитрий Попов.





Ранее российское правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, запретив фиксировать детей лямками и различными накладками.





«Важно помнить, что перевозка ребенка на переднем сидении разрешена только с использованием детских удерживающих устройств — автокресел или автолюлек, в зависимости от возраста. Для детей до семи лет такие устройства обязательны и на переднем, и на заднем сидении», — рассказал Попов в беседе с RT.