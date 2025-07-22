Юных жителей Подмосковья приглашают на четыре творческих конкурса по ПДД

22 июля 2025, 14:08

Фото: istockphoto.com/eliflamra

Четыре всероссийских детских конкурса, посвящённых правилам дорожного движения, готовится запустить Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. Об этом сообщает пресс-служба фонда.





Три конкурса приурочены к Международному дню светофора, а один — к Международному дню ПДД.





«25 июня начнётся приём заявок на участие в конкурсе стихов и песен о светофоре «Азбука светофора», в конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Светофорова наука» и в конкурсе видеоработ и презентаций «Внимание на светофор!», — говорится в сообщении.