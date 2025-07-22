Юных жителей Подмосковья приглашают на четыре творческих конкурса по ПДД
Четыре всероссийских детских конкурса, посвящённых правилам дорожного движения, готовится запустить Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Три конкурса приурочены к Международному дню светофора, а один — к Международному дню ПДД.
«25 июня начнётся приём заявок на участие в конкурсе стихов и песен о светофоре «Азбука светофора», в конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Светофорова наука» и в конкурсе видеоработ и презентаций «Внимание на светофор!», — говорится в сообщении.Кроме того, 14 августа стартует конкурс стихов и песен о правилах дорожного движения «Азбука ПДД».
Подробная информация обо все четырёх конкурсах размещена на официальном сайте фонда-организатора.