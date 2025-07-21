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Труба пробила голову и прошла сквозь лицо молодой пассажирке во время ДТП в Приморье

Amur Mash: Труба пробила голову пассажирке во время ДТП в Приморье
Фото: iStock/aogreatkim

Пассажирка машины получила тяжелейшую травму во время жёсткого ДТП в Приморье. Металлическая труба пробила девушке лицо насквозь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Инцидент произошёл в Лесозаводске на улице Челюскина. Водитель Toyota Camry, 24-летний мужчина, врезался в забор из профнастила. Предварительная проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле с ним сидела 20-летняя девушка-пассажирка.

Оба участника ДТП получили серьёзные повреждения. Девушке не повезло больше всего: труба пробила ей голову и прошла сквозь лицо. Удивительно, но на данный момент пострадавшая жива. Ее экстренно госпитализировали в больницу Владивостока.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате падения автобуса с шахтерами в Нерюнгри возросло до 15 человек. Напомним, что трагедия произошла в ночь с 20 на 21 июля, когда автобус съехал с дороги и упал с 25-метрового обрыва в Якутии.

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Мария Моисеева

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