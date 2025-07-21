Труба пробила голову и прошла сквозь лицо молодой пассажирке во время ДТП в Приморье

21 июля 2025, 05:32

Amur Mash: Труба пробила голову пассажирке во время ДТП в Приморье

Фото: iStock/aogreatkim

Пассажирка машины получила тяжелейшую травму во время жёсткого ДТП в Приморье. Металлическая труба пробила девушке лицо насквозь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.