25 ноября 2026, 14:39

Юрист Зайцева: россияне вправе получить компенсацию за травму при зимнем падении

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Юрист Ксения Зайцева заявила, что россияне могут получить компенсацию за падение зимой, которое привело к травме.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что основание для возмещения — ненадлежащая уборка территории: снег и лёд на тротуаре, ступенях, во дворе и при входе в здание.

«Выплатить компенсацию должна организация или лицо, обязанное содержать место падения. За общее имущество многоквартирного дома обычно отвечает управляющая организация или ТСЖ; за улицу и тротуар — муниципалитет или подрядчик; за территорию у здания или участка — его владелец, либо арендатор», — пояснила юрист.