Россиянам напомнили, как получить компенсацию за травму при зимнем падении
Юрист Зайцева: россияне вправе получить компенсацию за травму при зимнем падении
Юрист Ксения Зайцева заявила, что россияне могут получить компенсацию за падение зимой, которое привело к травме.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что основание для возмещения — ненадлежащая уборка территории: снег и лёд на тротуаре, ступенях, во дворе и при входе в здание.
«Выплатить компенсацию должна организация или лицо, обязанное содержать место падения. За общее имущество многоквартирного дома обычно отвечает управляющая организация или ТСЖ; за улицу и тротуар — муниципалитет или подрядчик; за территорию у здания или участка — его владелец, либо арендатор», — пояснила юрист.По словам Зайцевой, фиксированной суммы закон не предусматривает — размер зависит от травмы и доказательств. Пострадавший вправе потребовать возмещения расходов на лечение, лекарства, реабилитацию и уход, а также утраченного заработка и морального вреда. Для фиксации нужно обратиться к врачам, сфотографировать место падения, собрать контакты свидетелей, попросить сохранить записи камер и сохранять все документы.