25 ноября 2026, 13:08

Невролог Ткачёв: перенапряжение в плечах возникает из-за стресса

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Во время напряжённого разговора или работы в спешке человек может незаметно поднимать плечи, сжимать челюсти и напрягать мышцы шеи. При этом разговор может давно закончиться, а человек продолжает сидеть в той же позе.





Врач-невролог Александр Ткачёв рассказал в беседе с RT, чем чревато такое положение тела и с чем оно на самом деле связано.





«Если к этому добавляются недосып и несколько часов почти без движения, к вечеру шея и надплечья могут болеть и ощущаться скованными. Стресс влияет и на восприятие боли. На фоне тревоги и плохого сна привычная нагрузка иногда переносится хуже. Затем сама боль мешает расслабиться и заснуть», — поделился он.

«Но не любую боль в плечах можно объяснить напряжёнными мышцами. Источник может находиться в самом плечевом суставе, сухожилиях или шейном отделе позвоночника. Если боль возникает при подъёме руки, мешает одеться или завести руку за спину, нужно оценить плечо. Если распространяется по руке и сопровождается онемением или слабостью — проверить, нет ли поражения нерва», — посоветовал он.

«Практически я бы начал с регулярной смены положения. Не нужно весь день героически держать спину прямо и лопатки сведёнными: удержание идеальной осанки тоже может утомлять. Полезнее периодически вставать, пройтись, спокойно подвигать плечами и руками. На рабочем месте стоит устроить опору для предплечий, чтобы не приходилось постоянно держать плечи приподнятыми», — рассказал он.

«Массаж иногда даёт временное облегчение, но «разбивать каменные мышцы» до синяков не нужно. Для более устойчивого результата обычно важнее постепенно возвращать полноценную нагрузку, высыпаться и уменьшать длительные периоды неподвижности. Если человек замечает явную связь со стрессом, к этому можно добавить упражнения на расслабление, а при постоянной тревоге — профессиональную помощь», — заметил специалист.

«После травмы, при выраженной слабости или невозможности поднять руку обращаться следует раньше. А внезапная боль в плече или между лопатками вместе с болью в груди, одышкой и холодным потом — повод для срочной помощи. Такую ситуацию нельзя объяснять ни стрессом, ни зажимом», — подытожил он.