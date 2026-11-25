Невролог раскрыл истинную причину возникновения «каменных плеч»
Невролог Ткачёв: перенапряжение в плечах возникает из-за стресса
Во время напряжённого разговора или работы в спешке человек может незаметно поднимать плечи, сжимать челюсти и напрягать мышцы шеи. При этом разговор может давно закончиться, а человек продолжает сидеть в той же позе.
Врач-невролог Александр Ткачёв рассказал в беседе с RT, чем чревато такое положение тела и с чем оно на самом деле связано.
«Если к этому добавляются недосып и несколько часов почти без движения, к вечеру шея и надплечья могут болеть и ощущаться скованными. Стресс влияет и на восприятие боли. На фоне тревоги и плохого сна привычная нагрузка иногда переносится хуже. Затем сама боль мешает расслабиться и заснуть», — поделился он.
По словам Ткачёва, это вполне реальная связь нервной системы и мышц, и для её объяснения не нужно искать «запертую эмоцию». Совет «просто перестаньте нервничать» здесь примерно настолько же полезен, как предложение уставшему человеку немедленно отдохнуть по команде, продолжил специалист.
«Но не любую боль в плечах можно объяснить напряжёнными мышцами. Источник может находиться в самом плечевом суставе, сухожилиях или шейном отделе позвоночника. Если боль возникает при подъёме руки, мешает одеться или завести руку за спину, нужно оценить плечо. Если распространяется по руке и сопровождается онемением или слабостью — проверить, нет ли поражения нерва», — посоветовал он.
Само ощущение, что «всё каменное», не говорит нам, какая структура болит, добавил врач.
«Практически я бы начал с регулярной смены положения. Не нужно весь день героически держать спину прямо и лопатки сведёнными: удержание идеальной осанки тоже может утомлять. Полезнее периодически вставать, пройтись, спокойно подвигать плечами и руками. На рабочем месте стоит устроить опору для предплечий, чтобы не приходилось постоянно держать плечи приподнятыми», — рассказал он.
При обычном мышечном дискомфорте могут помочь тёплый душ и мягкие движения в комфортном диапазоне, подчеркнул Ткачёв.
«Массаж иногда даёт временное облегчение, но «разбивать каменные мышцы» до синяков не нужно. Для более устойчивого результата обычно важнее постепенно возвращать полноценную нагрузку, высыпаться и уменьшать длительные периоды неподвижности. Если человек замечает явную связь со стрессом, к этому можно добавить упражнения на расслабление, а при постоянной тревоге — профессиональную помощь», — заметил специалист.
Если же боль усиливается, повторяется или не начинает уменьшаться за одну-две недели, нужен осмотр, предупредил собеседник.
«После травмы, при выраженной слабости или невозможности поднять руку обращаться следует раньше. А внезапная боль в плече или между лопатками вместе с болью в груди, одышкой и холодным потом — повод для срочной помощи. Такую ситуацию нельзя объяснять ни стрессом, ни зажимом», — подытожил он.