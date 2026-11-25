25 ноября 2026, 14:05

Врач Барух: В праздники люди чаще получают ожоги от микроволновых печей

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врач скорой помощи Джей Барух рассказал, что во время праздничных дней возрастает риск бытовых травм. Об этом пишет The Washington Post.