Россиянам перечислили самые частые травмы в праздники
Врач скорой помощи Джей Барух рассказал, что во время праздничных дней возрастает риск бытовых травм. Об этом пишет The Washington Post.
Специалист отметил, что в праздники люди часто получают порезы от ножей, в том числе при использовании слайсеров для нарезки овощей. Кроме того, распространены ожоги от кипятка, горячего масла или посуды. Опасность представляют и микроволновые печи, из которых при открывании герметично закрытых ёмкостей может вырваться горячий пар и пища, обжигая лицо и руки. Кроме того, врач упомянул падения из-за мокрого пола и неустойчивых стульев, а также отравления угарным газом, вызванные неисправной вентиляцией или неправильной работой газовых плит и духовых шкафов.
Чтобы предотвратить травмы, Барух рекомендует заранее организовать рабочее место, убрать воду и посторонние предметы с пола, не оставлять включённую плиту без присмотра и быть осторожным при работе с ножами. Он также советует не готовить в состоянии алкогольного опьянения и иметь под рукой аптечку.
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