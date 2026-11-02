В Красногорске снесли четыре аварийных многоквартирных дома
Двухэтажные многоквартирные дома №23, №25, №28 и №29 снесли на улице Народного Ополчения в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Деревянные дома общей площадью около 1 730 квадратных метров, в которых располагались 32 квартиры, построили в середине прошлого века. Со временем постройки обветшали, их признали аварийными.
«Жильцов оттуда расселили, а здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос завершён. Участки, которые занимали дома, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившиеся территории, примет муниципальная администрация.
Всего в округе Красногорск выявили 398 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 244 проблемных объекта снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.