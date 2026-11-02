Россиянам напомнили, какие льготы положены многодетным семьям

02 ноября 2026, 12:29

Юрист Манько перечислил льготы многодетным семьям в России

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

Юрист Александр Манько перечислил льготы многодетным семьям в России. По его словам, такие меры поддержки делятся на федеральные и региональные.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что перед оформлением необходимо проверить местные правила.

«Налоговый вычет на третьего и каждого следующего ребёнка — шесть тысяч рублей в месяц. Семьям с невысоким доходом может полагаться единое пособие до 100% прожиточного минимума в зависимости от региона», — подчеркнул Манько.