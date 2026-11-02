Россиянам напомнили, какие льготы положены многодетным семьям
Юрист Манько перечислил льготы многодетным семьям в России
Юрист Александр Манько перечислил льготы многодетным семьям в России. По его словам, такие меры поддержки делятся на федеральные и региональные.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что перед оформлением необходимо проверить местные правила.
«Налоговый вычет на третьего и каждого следующего ребёнка — шесть тысяч рублей в месяц. Семьям с невысоким доходом может полагаться единое пособие до 100% прожиточного минимума в зависимости от региона», — подчеркнул Манько.Юрист добавил, что многодетным предлагается семейная ипотека под 6–8%, выплата до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка, скидка на ЖКУ минимум 30% и земельный участок.
Детям, по словам эксперта, предоставляют бесплатное школьное питание, проезд, лекарства по рецепту до шести лет и посещение музеев. Работающие берут отпуск в удобное время, пока младшему не исполнится 14 лет.
Юрист отметил, что мама троих детей выходит на пенсию в 57 лет, четверых — в 56, пятерых — в 50. Статус многодетной семьи действует бессрочно, но у отдельных льгот есть ограничения. Оформить поддержку можно в соцзащите, МФЦ или на «Госуслугах».