В Роскачестве рассказали, какая соль полезнее для организма
Йодированная соль играет важную роль в профилактике дефицита йода, который может негативно отражаться на работе щитовидной железы, вызывать повышенную утомляемость и нарушения функций головного мозга. При этом популярные цветные разновидности соли не способны обеспечить организм значимым количеством полезных микроэлементов. Об этом сообщили NEWS.ru специалисты Роскачества, объяснив различия между основными видами продукта.
Сегодня в магазинах представлен широкий ассортимент соли, включая гималайскую розовую, крымскую, черную, голубую персидскую, морскую и йодированную. Разнообразие вариантов и рекламные заявления производителей нередко создают впечатление, что одни разновидности продукта значительно полезнее других. Однако, как пояснили эксперты, основная составляющая практически любой пищевой соли остается неизменной: более 90% ее состава приходится на хлорид натрия, который обеспечивает привычный соленый вкус блюд.
Специалисты также развеяли распространенное представление о превосходстве морской соли над каменной. По их словам, существенной разницы между этими продуктами с точки зрения химического состава практически нет, а происхождение само по себе не делает один вид соли полезнее другого.
Особое значение эксперты придают йодированной соли. Ее регулярное использование в питании помогает восполнять недостаток йода и снижать риск связанных с ним нарушений. Дефицит этого микроэлемента может негативно сказываться на состоянии щитовидной железы, вызывать хроническую усталость и приводить к проблемам с работой нервной системы и головного мозга.
В Роскачестве подчеркнули, что наличие различных минеральных примесей в цветных разновидностях соли не означает, что они являются полноценным источником необходимых организму веществ. Их концентрация, как правило, слишком мала, чтобы обеспечить заметную пользу для здоровья.
Отдельно специалисты остановились на составе и особенностях розовой соли. Она представлена двумя основными разновидностями — крымской и гималайской. Несмотря на содержание определенных минералов, получить из такого продукта ощутимое количество полезных веществ практически невозможно без превышения допустимого потребления натрия. По оценке экспертов, для этого пришлось бы съесть около 30 граммов соли, что примерно в шесть раз больше рекомендуемой суточной нормы натрия.
Черная гималайская соль отличается характерным сернистым запахом. В ее составе присутствуют соединения железа и сероводорода, а содержание некоторых минеральных веществ выше, чем в розовых разновидностях. Однако даже такие показатели не позволяют рассматривать ее в качестве полноценного источника микроэлементов для организма.
Кроме того, на рынке встречается магниевая соль, которая имеет совершенно другое назначение. Как уточнили в Роскачестве, этот продукт не относится к пищевым и применяется преимущественно в медицинской практике и косметологии. Поэтому использовать его в приготовлении еды нельзя.
Таким образом, при выборе соли не стоит ориентироваться исключительно на необычный цвет, происхождение или заявления о повышенном содержании минералов. С точки зрения профилактики йододефицита специалисты выделяют именно йодированную разновидность, тогда как остальные виды продукта не следует воспринимать как альтернативу полноценному поступлению необходимых микроэлементов с пищей.
Читайте также: