В Роскачестве рассказали, какая соль полезнее для организма

02 ноября 2026, 11:25

Роскачество: нарушения работы мозга помогает предотвратить йодированная соль

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Йодированная соль играет важную роль в профилактике дефицита йода, который может негативно отражаться на работе щитовидной железы, вызывать повышенную утомляемость и нарушения функций головного мозга. При этом популярные цветные разновидности соли не способны обеспечить организм значимым количеством полезных микроэлементов. Об этом сообщили NEWS.ru специалисты Роскачества, объяснив различия между основными видами продукта.