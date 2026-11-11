Россиянам напомнили, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря 2026 года
Юрист Хаминский: оплатить налоги за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года
Юрист Александр Хаминский назвал россиянам срок уплаты имущественных налогов за 2025 год.
В беседе с RT эксперт сообщил, что речь идёт о транспортном, земельном налоге и налоге на имущество физических лиц.
«Не позднее 1 декабря 2026 года физическим лицам необходимо уплатить налоги за 2025 год, которые указаны в налоговых уведомлениях ФНС», — пояснил юрист.Хаминский добавил, что проверить расчёт можно в личном кабинете на сайте ФНС или на «Госуслугах». Оплатить налоги можно там же или в банке. При этом специалист предупредил: со 2 декабря начнут начислять пени за каждый день просрочки, а позднее задолженность взыщут в судебном порядке.
Эксперт советует проверить правильность начислений — сведения об объектах, периодах владения и льготах. При ошибках можно обратиться в налоговую с заявлением о перерасчёте.