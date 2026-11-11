Россиянам напомнили, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря 2026 года

11 ноября 2026, 20:40

Юрист Хаминский: оплатить налоги за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года

Фото: Istock/mizar_21984

Юрист Александр Хаминский назвал россиянам срок уплаты имущественных налогов за 2025 год.





В беседе с RT эксперт сообщил, что речь идёт о транспортном, земельном налоге и налоге на имущество физических лиц.

«Не позднее 1 декабря 2026 года физическим лицам необходимо уплатить налоги за 2025 год, которые указаны в налоговых уведомлениях ФНС», — пояснил юрист.