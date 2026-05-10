Выяснилось, где в России средние зарплаты превышают миллион рублей
В семи регионах России специалисты из шести отраслей получали в феврале средние зарплаты выше одного миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Самый высокий средний заработок зафиксировали в Крыму. Там специализированным дизайнерам платили 1,4 миллиона рублей. Больше миллиона также зарабатывали сотрудники холдинговых компаний в Костромской (1,3 миллиона), Ярославской (1,2 миллиона) и Мурманской (1 миллион) областях.
В Республике Алтай строители инженерных сооружений получали около 1,3 миллиона рублей, а занятые в нефтегазовой сфере Санкт-Петербурга — 1,25 миллиона. В Москве большими зарплатами могли похвастаться граждане, устроившиеся на производства табачных изделий (1,1 миллиона), либо занятые в сфере управления фондами (1,05 миллиона).
Согласно материалу, статистика учитывает среднемесячную начисленную зарплату до вычета налогов, включая премии. В расчёт попадают доходы всех сотрудников, в том числе тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.
