Россиянам напомнили о дополнительных выходных и учебных отпусках

23 марта 2026, 15:38

Бизнес-эксперт Горелкина: россияне имеют право на дополнительные дни отдыха

Согласно российскому трудовому кодексу, работники имеют право на дополнительные выходные, включая отгулы за работу в праздники, дни отдыха для доноров и родителей детей с инвалидностью. Об этом напомнила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.





Она уточнила, что за работу в выходной или праздничный день сотрудник может выбрать двойную оплату или отгул, который можно будет использовать в течение года или присоединить к отпуску.





«Доноры крови получают освобождение от работы в день сдачи и дополнительный оплачиваемый выходной. Родители детей с инвалидностью имеют право на четыре оплачиваемых выходных в месяц. Для одиноких родителей и опекунов детей до 16 лет в районах Крайнего Севера предусмотрен дополнительный выходной без сохранения заработной платы», — добавила Горелкина в разговоре с «Известиями».

«В мае 2026 года — всего 19 рабочих дней из-за праздников. Это означает, что стоимость одного рабочего дня в мае выше, а значит, терять рабочие дни, уходя в отпуск, выходит дороже. Таким образом, если задача — максимизировать доход, отпускные дни стоит брать только в апреле», — объяснили аналитики.