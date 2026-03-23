Россиянам напомнили о дополнительных выходных и учебных отпусках
Бизнес-эксперт Горелкина: россияне имеют право на дополнительные дни отдыха
Согласно российскому трудовому кодексу, работники имеют право на дополнительные выходные, включая отгулы за работу в праздники, дни отдыха для доноров и родителей детей с инвалидностью. Об этом напомнила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.
Она уточнила, что за работу в выходной или праздничный день сотрудник может выбрать двойную оплату или отгул, который можно будет использовать в течение года или присоединить к отпуску.
«Доноры крови получают освобождение от работы в день сдачи и дополнительный оплачиваемый выходной. Родители детей с инвалидностью имеют право на четыре оплачиваемых выходных в месяц. Для одиноких родителей и опекунов детей до 16 лет в районах Крайнего Севера предусмотрен дополнительный выходной без сохранения заработной платы», — добавила Горелкина в разговоре с «Известиями».
Кроме того, специалист добавила, что работодатель должен предоставлять сотрудникам учебный отпуск с сохранением средней зарплаты при заочной и очно-заочной формах обучения.
Тем временем эксперты «Авито Работы» рассказали RT, что в мае отпуск брать экономически невыгодно.
«В мае 2026 года — всего 19 рабочих дней из-за праздников. Это означает, что стоимость одного рабочего дня в мае выше, а значит, терять рабочие дни, уходя в отпуск, выходит дороже. Таким образом, если задача — максимизировать доход, отпускные дни стоит брать только в апреле», — объяснили аналитики.
Они посоветовали взять отпуск с 17 по 30 апреля, который фактически продлится до 3 мая включительно. При желании сохранить отпускные дни специалисты порекомендовали оформить отпуск с 4 по 8 мая 2026 года. В этом случае отдых составит 11 дней из-за майских праздников.