Россиянам напомнили о досрочной выплате части пенсий за май

20 апреля 2026, 11:30

Депутат Панеш назвал даты досрочных выплат пенсий перед майскими праздниками

Фото: Istock/mars58

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш сообщил, что из-за майских праздников часть пенсионеров получит пенсию за май досрочно — уже в апреле. По его словам, это коснётся тех, кому банки перечисляют средства в период с 1 по 5 мая.





В беседе с RT депутат пояснил, что поскольку 1 мая — нерабочий день, деньги поступят на счета до 30 апреля включительно. Пенсионеры, которые получают выплаты через почту, начнут получать пенсию за май с 3 мая. Тем, у кого дата доставки выпадает на 8, 9 или 10 мая, перечислят деньги накануне.

«Важно понимать: досрочное получение майской пенсии в апреле не означает, что в мае выплат не будет. Деньги просто придут раньше, чтобы пенсионеры не остались без средств в праздничные дни, когда банки и почтовые отделения не работают», — добавил политик.