Россиянам напомнили о ключевом документе, который нужен для выхода на пенсию

13 марта 2026, 15:32

Епифанова: справка о пенсионных правах – ключевой документ для выхода на пенсию

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россиянам, которые собираются выйти на пенсию, необходимо заранее подготовить справку о размере пенсионных прав. Оформить ее можно на «Госуслугах» или в Социальном фонде, рассказала представитель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.





В беседе с RT она объяснила, что данный документ – ключевой. Он позволяет проверить, правильно ли учтены стаж, коэффициенты и при необходимости внести коррективы.



Особое внимание нужно уделить периодам работы с 1990-х по 2000-е годы. Если в реестре будут отсутствовать сведения о работе в этом промежутке, то размер пенсии значительно снизится.



По словам специалиста, начинать сбор документов желательно за 1-2 года до выхода на пенсию. Помимо справки нужны записи из трудовых книжек, архивные бумаги с прошлых мест работы, в том числе с ликвидированных предприятий, сведения о переименованиях организаций. Мужчинам нужно предоставить военный билет, а женщинам – свидетельства о рождении детей, если они уходили в декрет до 2002 года.



В Социальном фонде рекомендуют подавать заявление о назначении пенсии за месяц до наступления пенсионного возраста. Сделать это можно онлайн через «Госуслуги», в отделениях МФЦ или СФР.



Епифанова уточнила, что обладателям льготного стажа, например, за вредные условия труда или работу на Крайнем Севере, нужны дополнительные документы. Это заключения специальной оценки условий труда (СОУТ) и архивные приказы о списках профессий.





«Не забывайте проверять, все ли в личном кабинете отображается, бывает, что стаж просто теряется в системе», — заключила юрист.