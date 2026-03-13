«К голубиной почте не вернемся»: В ГД на фоне проблем со связью дали совет россиянам
Депутат Свинцов напомнил россиянам про стационарные телефоны из-за сбоев связи
Россиянам следует вспомнить про стационарные телефоны. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Свинцов на фоне проблем со связью.
Депутат отметил, что мы живем в неспокойное время, поэтому перебои связи могут продолжаться и дальше. По его словам, такие проблемы происходят по всему миру. Поэтому нужно пользоваться иными способами связи.
«Нужно вспомнить забытые вещи, например, как городская телефония. У многих ещё дома остались телефоны, и вот, собственно, мы возвращаемся к тому, что нужно возвращаться к офисным телефонам. Не только мобильные, а та связь, которая проводная», — сказал Свинцов в интервью Life.ru.
Аналогичная ситуация и с интернетом, который существует в виде различных кабелей, добавил депутат. Он пояснил, что современные технологии в условиях боевых действий и кризиса перестают быть эффективными.
Тем не менее Свинцов считает, что к голубиной почте возвращаться все же не придется.
«Я надеюсь, что голуби останутся в расслабленном виде и их не нужно будет заставлять работать», — заключил Свинцов.