В Минздраве ответили, в каком возрасте россияне начинают стареть

13 марта 2026, 08:18

РИА Новости: первые признаки старения у россиян наблюдаются после 60 лет

Фото: iStock/blinow61

Первые выраженные клинические проявления старения в России наблюдаются после 60 лет. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.





По ее словам, которые передает РИА Новости, у некоторых людей возрастные заболевания могут проявляться и раньше — особенно при наличии факторов риска. Однако чаще всего первые признаки старения наблюдаются после 60 лет, затем их частота постепенно растет.



Специалист отметила, что в возрасте 75–80 лет у многих формируется полиморбидность, когда фиксируется сразу несколько хронических заболеваний, а также появляются гериатрические синдромы: хрупкость, нарушения памяти, падения, снижение слуха и зрения и другие. Именно в этот период качество жизни начинает постепенно снижаться.

«Формально пожилым возрастом считается период с 60 лет, но биологический возраст и состояние здоровья могут значительно отличаться от паспортного», — добавила собеседница агентства.