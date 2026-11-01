Россиян предупредили о связанной с удаленной работой угрозой для здоровья
Нерегулярное питание при работе из дома само по себе не вызывает диабет, но может ухудшать обмен глюкозы. Об этом сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, передает «Лента.ру».
Пропущенный обед и обильный ужин в позднее время не могут заменить полноценный приём пищи в течение дня. Недостаток сна также усугубляет инсулинорезистентность, пояснила специалист.
Согласно её мнению, опасность удалённой работы заключается в комплексе привычек: длительном сидении, еде рядом с компьютером, поздних ужинах и недостатке сна. В таких условиях легко переесть, не замечая этого. Говорить, что все фрилансеры составляют отдельную группу риска, неправильно, отметила врач.
Если вы испытываете сильную жажду, часто мочитесь и теряете вес без видимых причин, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Важно соблюдать разумный режим питания, избегая переноса основной порции пищи на поздний вечер. Однако одного лишь расписания недостаточно: необходимо также обеспечить достаточную физическую активность, полноценный сон и, при необходимости, снижение веса, заключила Тананакина.
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