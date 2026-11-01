Россиян предупредили о связанной с удаленной работой угрозой для здоровья

01 ноября 2026, 10:12

Врач Тананакина: Нерегулярное питание при работе из дома ухудшает обмен глюкозы

Фото: iStock/dikushin

Нерегулярное питание при работе из дома само по себе не вызывает диабет, но может ухудшать обмен глюкозы. Об этом сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, передает «Лента.ру».