Юрист рассказал россиянам, можно ли вернуть деньги за товар без чека

01 ноября 2026, 09:35

Юрист Арифулин: отсутствие чека — не причина отказа вернуть деньги за товар

Фото: iStock/Oleg Elkov

Отсутствие чека не может быть причиной для отказа магазина вернуть деньги за некачественный товар, причем покупатель вправе сам выбрать между возвратом средств, заменой вещи или бесплатным ремонтом. Об этом сообщил РИА Новости юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России Антон Арифулин.