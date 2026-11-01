Юрист рассказал россиянам, можно ли вернуть деньги за товар без чека
Отсутствие чека не может быть причиной для отказа магазина вернуть деньги за некачественный товар, причем покупатель вправе сам выбрать между возвратом средств, заменой вещи или бесплатным ремонтом. Об этом сообщил РИА Новости юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России Антон Арифулин.
По словам специалиста, в соответствии с законодательством продавец обязан вернуть деньги за товар ненадлежащего качества в течение десяти дней. На его замену отводится семь дней, а если необходима дополнительная проверка качества — 20 дней.
На проведение бесплатного ремонта продавцу даётся до 45 дней. Каждый день просрочки влечёт за собой начисление неустойки в размере 1% от стоимости товара, с 2026 года её сумма ограничена ценой покупки, отметил он.
Технически сложные товары, такие как смартфоны или ноутбуки, можно вернуть в течение первых 15 дней при любом недостатке. Позже это возможно только при наличии существенного недостатка, нарушении сроков ремонта или если товар был в повторном ремонте более 30 дней в течение гарантийного года, подчеркнул юрист.
Арифулин добавил, что магазин имеет право не принимать обратно исправный товар после 14 дней, если он потерял товарный вид или входит в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, утверждённый правительством и не подлежащих обмену. В него входят лекарства, предметы личной гигиены, бытовая химия, парфюмерия и косметика, текстиль и бельё, ювелирные изделия и другие товары.
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