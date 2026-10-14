В Москве наладят выпуск препарата для терапии меланомы
Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям компании Алексей Торгов сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет выпуск российского лекарства для лечения меланомы. Локальное производство поможет быстрее направлять препарат в городские медицинские организации и сократит сроки получения терапии пациентами.
В беседе с «Вечерней Москвой» директор департамента по региональным продажам Екатерина Плиева рассказала, что московские фармпредприятия производят противоопухолевые средства для широкого круга заболеваний. В ассортимент входят таблетки, капсулы, стерильные растворы и лиофилизаты для лечения множественной миеломы, опухолей молочной железы и яичников.
На другой производственной площадке компания выпускает биотехнологические лекарства. Среди них — биоаналог востребованного иммуноонкологического препарата для пациентов с меланомой и раком легкого, средство для терапии местно-распространенных опухолей головы и шеи, препараты против колоректального рака, лейкозов и лимфом.
По словам Торгова, регистрация лекарства и его выход на рынок не завершают работу над оригинальным препаратом. Производителю необходимо обеспечить потребности системы здравоохранения. Перенос выпуска в ОЭЗ входит в программу Москвы по развитию локального фармпроизводства.
Столица продолжает внедрять единый стандарт онкологической помощи. Он помогает ускорить диагностику и начало лечения, а раннее выявление опухолей повышает шансы на успешную терапию.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в городе формируют крупнейший в России фармацевтический кластер. Он объединит 14 ведущих компаний отрасли, а общая площадь предприятий превысит 170 тысяч квадратных метров.
Читайте также: