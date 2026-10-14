В Москве наладят выпуск препарата для терапии меланомы

14 октября 2026, 10:07

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Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям компании Алексей Торгов сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет выпуск российского лекарства для лечения меланомы. Локальное производство поможет быстрее направлять препарат в городские медицинские организации и сократит сроки получения терапии пациентами.