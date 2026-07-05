Россиянам напомнили о новых правилах ипотечных каникул для семей с двумя детьми
Депутат Говырин: рождение второго ребёнка даёт право на ипотечные каникулы
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от «Единой России» Алексей Говырин сообщил, что рождение второго ребёнка позволяет оформить ипотечные каникулы. Это правило действует независимо от снижения дохода заёмщика и размера его долга перед банком.
В беседе с NEWS.ru политик пояснил, что льготный период составляет до 18 месяцев, но не дольше, чем ребёнку исполнится полтора года.
«В течение первых шести месяцев льготного периода проценты по кредиту не начисляются. С седьмого по 18-й начисление процентов возобновляется, однако их уплата переносится на более поздний срок — после погашения текущих обязательств по кредитному договору», — сообщил Говырин.Депутат отметил, что ранее закон разрешал паузу только на полгода и только при уменьшении доходов — многие семьи не могли воспользоваться помощью, так как расходы росли, а зарплата формально оставалась прежней.
Политик уточнил, что по новому закону справки о доходах не требуются. Первые полгода семья вообще не платит проценты, ещё год платежи приостанавливаются, а проценты можно будет погасить позже, когда финансовая ситуация улучшится.