Россиянам напомнили о новых правилах ипотечных каникул для семей с двумя детьми

05 июля 2026, 12:15

Депутат Говырин: рождение второго ребёнка даёт право на ипотечные каникулы

Фото: Istock/METHEE PROMWONG

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от «Единой России» Алексей Говырин сообщил, что рождение второго ребёнка позволяет оформить ипотечные каникулы. Это правило действует независимо от снижения дохода заёмщика и размера его долга перед банком.





В беседе с NEWS.ru политик пояснил, что льготный период составляет до 18 месяцев, но не дольше, чем ребёнку исполнится полтора года.

«В течение первых шести месяцев льготного периода проценты по кредиту не начисляются. С седьмого по 18-й начисление процентов возобновляется, однако их уплата переносится на более поздний срок — после погашения текущих обязательств по кредитному договору», — сообщил Говырин.