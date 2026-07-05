Стало известно, какие сувениры нельзя привозить из-за границы
Некоторые привезенные из-за рубежа сувениры могут повлечь серьезные последствия. Об этом сообщил управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев, передает «Газета.Ru».
По словам эксперта, множество экзотических сувениров регулируется Конвенцией СИТЕС и запрещено ввозить в Россию без специального разрешения. Среди запрещенных товаров — живые представители флоры и фауны из списка СИТЕС, такие как зеленая игуана, сиамский крокодил, малайский медведь, различные виды попугаев и черепах. Также нельзя ввозить их чучела и изделия из дериватов, включая шкуры, кости и перья, например, сумки из крокодиловой кожи, пояснил адвокат.
В перечень попадают и некоторые растения, а также кораллы, раковины и моллюски. Кроме того, Сергеев подчеркнул, что под действие СИТЕС подпадают высушенные морские коньки, акулий плавник и кораллы, используемые в качестве украшений.
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