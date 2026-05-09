Офтальмолог объяснил феномен возникновения косоглазия после нервного срыва
По статистике, с внезапным косоглазием хотя бы раз сталкивается до пяти процентов взрослых. Об этом сообщил профессор, доктор медицинских наук, основатель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян в разговоре с «Лентой.ру».
По словам офтальмолога, стресс сам по себе не является причиной косоглазия, но он способен стать «спусковым крючком» для проявления уже существующей проблемы. Эксперт отметил, что косоглазие может возникнуть после стрессовой ситуации, так как за этим часто скрываются более серьезные проблемы: последствия старых травм головы, сосудистые нарушения, микроинсульты или неврологические расстройства, о которых человек может даже не знать.
Глазные мышцы работают как натянутая струна. При постоянном стрессе сосуды могут спазмироваться, что приводит к кислородному голоданию (ишемии). Это оказывает давление на тонкий черепной нерв, управляющий мышцами глаза. В результате нерв может повредиться, вызывая парез, из-за чего глаз отклоняется в сторону, пояснил Азнаурян.
Внезапное косоглазие у взрослых — это не просто косметический дефект, а сигнал о серьезных внутренних нарушениях, требующих немедленного обследования. Чтобы исключить опухоль или инсульт, необходимо сделать МРТ. Азнаурян настоятельно рекомендовал всем, кто столкнулся с этой проблемой, не откладывать визит к специалисту по косоглазию (страбизмологу) и начать лечение как можно скорее.
