Россиянам напомнили о новом порядке оплаты ЖКУ с марта
В России с 1 марта заработает новый порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платежки жителям будут приходить не позднее 5-го числа каждого месяца, а крайний срок оплаты сдвинется с 10-го на 15-е число. Об этом в разговоре с RT напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Сегодня в разных регионах даты отправки квитанций могут варьироваться, а оплатить их нужно не позднее 10 числа следующего месяца. Однако в ближайшее время правила изменятся и станут едиными для всей страны, сообщил депутат. Эти изменения особенно важны для пенсионеров, поскольку большинство из них получают пенсии в период с 10 по 15 число, подчеркнул Колунов.
По его словам, ранее пожилые люди часто сталкивались с необходимостью оплачивать коммунальные услуги до получения пенсии, что создавало для них неудобства. Теперь же пенсионеры смогут тщательно проверить начисления и оплатить услуги без спешки, отметил парламентарий.
