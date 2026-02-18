Россиянам напомнили о новом порядке оплаты ЖКУ с марта

18 февраля 2026, 19:58

Депутат Колунов: С 1 марта порядок оплаты ЖКУ в России изменится

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России с 1 марта заработает новый порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платежки жителям будут приходить не позднее 5-го числа каждого месяца, а крайний срок оплаты сдвинется с 10-го на 15-е число. Об этом в разговоре с RT напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.