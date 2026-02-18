В России впервые в мире начали применять на пациентах вакцину от меланомы
Россия первой в мире создала вакцину по лечению меланомы и уже применяет ее. Об этом заявил гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн на пленарном заседании Совфеда, передает РИА Новости.
Персонализированные вакцины уже в процессе производства. По словам Каприна, следующим российским препаратом станет средство для лечения мелкоклеточного рака легких.
Центры имени Гамалеи и Блохина разработали вакцину для терапии меланомы под названием «Неоонковак». Производство осуществляется НМИЦ радиологии Минздрава, который в начале декабря получил разрешение на применение препарата в клинической практике.
Научный руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические исследования на животных показали 100% эффективность отечественной вакцины в уничтожении основного тела опухоли и 90% — в борьбе с метастазами.
Читайте также: