В России впервые в мире начали применять на пациентах вакцину от меланомы

18 февраля 2026, 15:38

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Россия первой в мире создала вакцину по лечению меланомы и уже применяет ее. Об этом заявил гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн на пленарном заседании Совфеда, передает РИА Новости.