Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 марта

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Россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, ожидает повышение пенсий с 1 марта. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Отмечается, что этой категории граждан выплаты будут увеличены в два раза.
Однако пенсионеры, которым до достижения 80 лет была поставлена инвалидность первой группы, не могут рассчитывать на увеличение выплат.
По словам Финогеновой, доплата устанавливается единоразово по двум признакам: по возрасту или по по группе инвалидности. В обоих случаях она составит 8 134,9 рубля.
При этом массовой индексации пенсионных выплат с 1 марта не ожидается, добавила экономист. Индексация страховых пенсий была произведена 1 января, а социальные пенсии проиндексируют 1 апреля.
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Однако пенсионеры, которым до достижения 80 лет была поставлена инвалидность первой группы, не могут рассчитывать на увеличение выплат.
При этом массовой индексации пенсионных выплат с 1 марта не ожидается, добавила экономист. Индексация страховых пенсий была произведена 1 января, а социальные пенсии проиндексируют 1 апреля.
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Анастасия Чинкова