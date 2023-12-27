Выплату опекунам и приёмным родителям в Подмосковье увеличили до 45 тыс рублей на ребёнка

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В Московской области увеличили выплату опекунам и приёмным родителям. В 2024 году они будут получать ежегодное пособие в размере почти 45 тыс рублей на ребёнка, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«Мы поддерживаем наших приёмных родителей и опекунов, и в новом году они получат ежегодное пособие на детей в увеличенном размере – почти 45 тыс рублей на каждого ребенка. У нас в регионе более 10 тыс опекунов и приёмных родителей воспитывают 15,5 тыс детей-сирот», – поделилась статистикой министр социального развития региона Людмила Болатаева.По её словам, деньги на счёт поступят автоматически в марте. Семье не нужно подавать никаких заявлений.
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Лора Луганская