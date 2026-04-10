Россиянам напомнили о правах работающих мам и беременных

10 апреля 2026, 17:54

Эксперт по труду Яковлева: Беременные могут работать неполный день

Фото: iStock/g-stockstudio

В России на сегодняшний день действует целый ряд мер, направленных на защиту беременных сотрудниц и тех, кто уже стал мамами. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.





Она напомнила, что на сегодняшний день работающие мамы и беременные могут потребовать перевести их на неполный рабочий день или неделю. Но в этом случае оплата труда будет производиться исходя из фактически отработанного времени. Кроме того, работодатель не может привлекать беременную женщину к работе сверхурочно, в ночное время, выходные и праздничные дни, а также отправлять в командировки.





«Также беременным надо помнить, что они могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время вне графика, даже если непрерывный стаж в конкретной компании меньше шести месяцев. К тому же они вправе проходить обязательную диспансеризацию в рабочее время, при этом за ними будет сохраняться средний заработок», — добавила Яковлева в разговоре с Москвой 24.