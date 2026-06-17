Россиянам напомнили о схеме мошенников с вещами на вокзале

17 июня 2026, 13:46

Эксперт по мошенникам Кучава: аферисты просят последить за вещами на вокзале

Фото: istockphoto/Apriori1

На железнодорожных вокзалах участились случаи мошенничества, связанные с просьбой пассажиров присмотреть за багажом. Об этом ТАСС сообщил эксперт проекта «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.





По словам специалиста, злоумышленники действуют по отработанной схеме: один из них обращается к случайному прохожему с просьбой последить за сумкой, после чего ненадолго отлучается. Вернувшись, как правило, с агрессивно настроенным «свидетелем», он заявляет о пропаже из вещей дорогостоящего гаджета или крупной суммы денег и обвиняет в краже добровольного помощника.





«Мошенники начинают оказывать жесткое моральное давление, обвинять присмотревшего в воровстве и угрожать полицией. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации», — добавил Кучава.