Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

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Россиян, работающих пять дней в неделю, ожидает шестидневная рабочая неделя в апреле, сообщил Роструд в своем в Telegram-канале.
Работать в конце апреля шесть ней придется с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля. Затем, с 28 апреля по 1 мая, будет четыре выходных подряд в честь «Праздника весны и труда».
Также в России 12 апреля отмечается День космонавтики, а 19 апреля – День работников государственной службы занятости населения. Кроме того, 20 апреля будет Национальный день донора.
Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, весенними праздниками станут 9-12 мая. Затем россияне будут отмечать День России в июне, День народного единства в ноябре и Новый год в декабре как праздничные дни.
Ранее сообщалось, что в Дубне будет организована ярмарка трудоустройств «Работа России. Время возможностей».
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Также в России 12 апреля отмечается День космонавтики, а 19 апреля – День работников государственной службы занятости населения. Кроме того, 20 апреля будет Национальный день донора.
Ранее сообщалось, что в Дубне будет организована ярмарка трудоустройств «Работа России. Время возможностей».
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В Дубне проведут ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Александр Климов