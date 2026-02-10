Россиянам напомнили о штрафах и аресте за сжигание чучела на Масленицу
Россияне могут столкнуться с уголовной ответственностью за сжигание чучела на Масленицу. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник Отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.
Эксперт подчеркнул, что сжигание чучела часто приводит к нарушениям правил пожарной безопасности во время праздников. По его мнению, разведение открытого огня в местах, где запрещено устраивать костры, является одной из самых распространённых проблем. Это касается охранных зон путепроводов, лесов и территорий рядом с автомобильными и железными дорогами.
Юрист отметил, что в некоторых регионах может быть введён особый противопожарный режим. Например, в Москве, как уточнил Балакаев, мероприятия с открытым огнём запрещены на всех озеленённых территориях. За нарушение этих правил граждане могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.
