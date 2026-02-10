Россиянам напомнили о штрафах и аресте за сжигание чучела на Масленицу

10 февраля 2026, 19:03

Юрист Балакаев: сжигание чучела на Масленицу грозит штрафом и арестом

Фото: iStock/Igor Nikushin

Россияне могут столкнуться с уголовной ответственностью за сжигание чучела на Масленицу. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник Отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.