Россиянам напомнили о штрафах за хранение вещей в подъездах домов

24 марта 2026, 13:17

Эксперт Бондарь: за захламление подъездов россиянам грозит штраф до 15 тысяч

Хранение вещей в общедомовых коридорах может привести к проверке МЧС и штрафам до 15 тысяч рублей. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





Он пояснил, что вещи могут мешать проходу по нормам противопожарного режима. Так, препятствием могут признать старую мебель, коробки, мешки со смесью для ремонта или крупную бытовую технику, а также коврики или вешалки.





«Собственникам и управляющим компаниям необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. В случае жалоб от соседей инспектор МЧС может провести проверку. Сначала, как правило, выдается предписание об устранении нарушений, однако при его игнорировании возможны штрафы до 15 тыс. рублей», — рассказал Бондарь в беседе с «Известиями».