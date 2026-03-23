Названы штрафы для владельцев участков, не борющихся с опасными растениями

23 марта 2026, 11:09

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В марте вступили в силу изменения в лесное законодательство, напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Теперь обладатели земельных участков и лица, имеющие публичный сервитут, обязаны уничтожать на них опасные инвазивные растения.





Это чужеродные виды, которые распространяются вне естественного ареала, угрожают экосистемам и биоразнообразию, вредят здоровью людей и экономике.

«Игнорирование требований – это не только штрафы, но и риск для природы и людей. В перечень опасных видов включены борщевик Сосновского м клён ясенелистный (американский)», – отметили в ведомстве.