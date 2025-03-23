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Россиянам напомнили о штрафе за мытье машины в неположенном месте

Юрист Тишаков: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от ₽10 тыс
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

За мытье автомобиля в неположенном месте россиянам может грозить штраф от 10 тысяч рублей. Об этом заявил юрист Максим Тишаков в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, перечень мест, где запрещено мыть транспортные средства, определяется и местным законодательством. Стоит отметить, что в Москве и Подмосковье мыть машину разрешено только в специально отведенных зонах.

Эксперт рассказал, что автомобили запрещено мыть во дворе или на дачном участке. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статьям «Нарушение санитарных и гигиенических норм» или «Нецелевое использование земли», пояснил Тишаков.

По первой статье владельцу автомобиля может грозить штраф от 100 рублей. Во втором случае сумма взыскания составит 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.

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Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства
МВД: через бесплатный Wi-Fi в общественных местах аферисты распространяют вирусы
23 марта 2025, 06:27

Фото: iStock/Dragon Claws

Использование открытых Wi-Fi сетей и общественных зарядных устройств может привести к заражению смартфонов вирусами и утечке персональных данных. Об этом предупредили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Злоумышленники через вредоносное ПО способны похищать логины, пароли, банковские реквизиты, а также блокировать работу устройств. Ведомство рекомендует избегать ввода конфиденциальной информации при подключении к публичным сетям, включая доступ к финансовым приложениям.

Для минимизации рисков МВД советует не передавать документы и не авторизоваться на сайтах через общественные точки доступа. Если подключение необходимо, следует воздержаться от любых операций с платежными данными, включая вход в банковские приложения.

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В аэропортах двух российских городов ввели ограничения на полеты самолетов
Росавиация: временные ограничения на полеты ввели в Саратове и Волгограде
23 марта 2025, 06:17

Фото: iStock/Chalabala

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полётов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Саратов (Гагарин; UWSG)», — написал он.
Экипажи, диспетчеры и наземные службы предпринимают все необходимые меры для минимизации рисков. В настоящее время воздушные гавани полностью приостановили операционную деятельность.

Причины ограничений не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали более 300 человек после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Инциденты сопровождались столкновениями с полицией.

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Синоптик допустил рекорд по теплой температуре в 2025 году и объяснил ее причину
Синоптик Вильфанд: 2025 год может попасть в пятерку самых теплых в истории
23 марта 2025, 04:07

Фото: iStock/Dima Berlin

2025 год может войти в пятёрку самых тёплых в истории метеонаблюдений из-за продолжающегося роста концентрации парниковых газов. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что прогрев деятельного слоя океана, взаимодействующего с атмосферой, также вносит вклад в глобальное потепление. Однако процесс стабилизации климата пока невозможен, что усугубляет ситуацию.

Точное место 2025 года в рейтинге станет известно только во второй половине года, когда будут проанализированы данные за весь период.

Ранее Вильфанд прогнозировал возвращение жары на юг европейской части России после кратковременного похолодания. Эти локальные колебания, однако, не отменяют общей тенденции к росту температур.

20 марта «Радио 1» передавало, что россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска.

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Российским автомобилистам захотели позволить проезд в водоохранных зонах
В Госдуму внесли проект о разрешении проезда автомобилей в водоохранных зонах
23 марта 2025, 01:34

Фото: iStock/anyaberkut

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использование временных дорог с деревянными настилами или бетонными плитами в водоохранных зонах для строительства кемпингов и модульных гостиниц. Инициатива призвана упростить доставку оборудования и материалов при создании рекреационных объектов. Информация о проекте опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации» разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — поясняется в записке к проекту.
Авторы законопроекта подчеркивают, что отсутствие инфраструктуры затрудняет развитие туризма в таких зонах. Предприятия сталкиваются с проблемами при транспортировке техники и стройматериалов, что замедляет возведение объектов.

Согласно документу, временные дороги должны предотвращать загрязнение водных объектов. Для этого предлагается использовать гравийные подсыпки, плиты или настилы. После завершения работ территории необходимо восстановить в соответствии с их целевым назначением.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушку не пустили в Эрмитаж из-за слишком роскошной одежды. Девушка с недоумением рассказывает, что ее с подругой не пустили в легендарный Зимний дворец. Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

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Эрмитаж назвал провокацией слова девушек, которых не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды
Эрмитаж назвал провокацией слова девушки, которую якобы не пустили в музей
22 марта 2025, 22:55

Фото: iStock/ Olga_Gavrilova

Представители Эрмитажа назвали провокацией утверждения блогера, которую якобы не пустили в музей из-за чрезмерно нарядной одежды.
Представители музея прокомментировали появившиеся в инфополе сообщения со ссылкой на девушку, которая заявляла, что ее с подругой не пропустили в Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды.

В публикации уточнялось, что посетительницы были в музее и не просто сделали кадры на память, а провели фэшн-съемку с целью рекламы бренда.

«Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы...Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа», — отмечалось в Телеграм-канале Эрмитажа.

Представители музея сочли подобные действия провокацией.

В Эрмитаже подчеркнули, что такое поведение позволило блогеру поднять рейтинг своей страницы и увеличить узнаваемость бренда. Еще предположили, что представители бренда не нашли средств на законную рекламу.

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