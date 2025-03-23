Россиянам напомнили о штрафе за мытье машины в неположенном месте

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За мытье автомобиля в неположенном месте россиянам может грозить штраф от 10 тысяч рублей. Об этом заявил юрист Максим Тишаков в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, перечень мест, где запрещено мыть транспортные средства, определяется и местным законодательством. Стоит отметить, что в Москве и Подмосковье мыть машину разрешено только в специально отведенных зонах.
Эксперт рассказал, что автомобили запрещено мыть во дворе или на дачном участке. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статьям «Нарушение санитарных и гигиенических норм» или «Нецелевое использование земли», пояснил Тишаков.
По первой статье владельцу автомобиля может грозить штраф от 100 рублей. Во втором случае сумма взыскания составит 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.
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Эксперт рассказал, что автомобили запрещено мыть во дворе или на дачном участке. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статьям «Нарушение санитарных и гигиенических норм» или «Нецелевое использование земли», пояснил Тишаков.
По первой статье владельцу автомобиля может грозить штраф от 100 рублей. Во втором случае сумма взыскания составит 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова