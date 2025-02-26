Житель Мытищ выбросил в мусорный контейнер не понравившийся жене Porshe с красным бантом – фото

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Житель Подмосковья приобрёл дорогой автомобиль в подарок жене на День всех влюблённых. А когда та отвергла машину с красным бантом, мужчина выкинул её в мусорный бак.
Инцидент произошёл в Мытищах. Местный житель купил жене Porshe. Машина была подержанная и немного повреждённая после недавнего ДТП. Однако муж пообещал супруге в скором времени починить транспортное средство.
Девушка, увидев автомобиль без фар и с отваливающимся бампером, отказалась принимать подарок. Такое поведение вывело мужчину из себя и он поспешил избавиться от автомобиля Porshe Macan с ярким красным бантом на крыше, просто поместив его в мусорный контейнер.
Остаётся загадкой, как мужчине удалось поднять машину и поместить в мусорный бак, не повредив её при этом.
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Девушка, увидев автомобиль без фар и с отваливающимся бампером, отказалась принимать подарок. Такое поведение вывело мужчину из себя и он поспешил избавиться от автомобиля Porshe Macan с ярким красным бантом на крыше, просто поместив его в мусорный контейнер.
Остаётся загадкой, как мужчине удалось поднять машину и поместить в мусорный бак, не повредив её при этом.
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Анастасия Чинкова