Машина провалилась под землю в российском городе

Фото: iStock/Patrick Daxenbichler
В Энгельсе Саратовской области легковой автомобиль провалился под землю из-за обрушения грунта.
Информацию об инциденте подтвердила районная администрация, опубликовав сообщение в своём Telegram-канале 15 марта в 21:30.
ЧП произошло на улице Молодёжной, 5а. На место прибыли специалисты, которые оцепили опасный участок и начали работы по оценке последствий. В настоящее время решается вопрос о том, как эвакуировать автомобиль из образовавшейся ямы.
Вечером 15 марта 2025 года на линии МЦД-2 произошёл инцидент: неизвестные обстреляли электричку. Отмечается, что рядом с одним из поврежденных окон сидела мама с ребенком.
Также ранее сообщалось, что в Москве произошла семейная поножовщина, которая привела к двум смертям. Психически большой мужчина зарезал родного брата, а затем свел счеты с жизнью.
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ЧП произошло на улице Молодёжной, 5а. На место прибыли специалисты, которые оцепили опасный участок и начали работы по оценке последствий. В настоящее время решается вопрос о том, как эвакуировать автомобиль из образовавшейся ямы.
Вечером 15 марта 2025 года на линии МЦД-2 произошёл инцидент: неизвестные обстреляли электричку. Отмечается, что рядом с одним из поврежденных окон сидела мама с ребенком.
Также ранее сообщалось, что в Москве произошла семейная поножовщина, которая привела к двум смертям. Психически большой мужчина зарезал родного брата, а затем свел счеты с жизнью.
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Мария Моисеева